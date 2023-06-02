​Тисяча загиблих на день - це надто мало для Росії, - командувач армії Естонії

"Я думав, що ... якщо в Росії будуть великі втрати, справді тисяча вбитих на день, це зламає психологічний хребет російської нації", - сказав Герем.

Командувач Сил оборони Естонської Республіки генерал-лейтенант Мартін Герем заявив, що тисяча загиблих на день - це надто мало для Росії, передає ERR.

Герем зауважив, що один із уроків війни в Україні полягає в тому, що агресор має бути знищений до останнього, якщо він прийде на вашу територію.

"Я думав, що стримування через покарання спрацює. Що якщо в Росії будуть великі втрати, справді тисяча вбитих на день, це зламає психологічний хребет російської нації, і матері солдатів, і всі інші протестуватимуть, і тоді, можливо, війну було б зупинено, як це було в Чечні під час війни. Однак сьогодні я бачу, що тисяча полеглих на день — це замало", — сказав командувач.

Герем додав, що війна в Україні вчить тому, що потрібно рахуватися з певними втратами.

"ППО не може бути і не всемогутньою в Україні, щоб усе знести. Що ближче до кордону чи лінії фронту, тим більше шансів, що ракета С-300 проб'ється. І ми маємо це враховувати", - зауважив командувач армії Естонії.

За словами Герема, у такій ситуації є вихід – можливі об'єкти нападу потрібно убезпечити, щоби втрати були якнайменшими.

"По-друге, ми маємо бути готовими знищити вогневі засоби росіян, які розташовані на відстані до 100 кілометрів, наприклад. І ми діятимемо в цьому напрямі", — підкреслив командувач.

Нагадаємо, раніше командувач Сил оборони Естонської Республіки заявляв, що його країна має бути готовою до нападу Росії.

Тим часом за минулу добу українські бійці ліквідували ще 540 окупантів. Наразі втрати росармії становлять орієнтовно 208 910 осіб.