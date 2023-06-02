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Війна в Україні не змінила поглядів Китаю щодо можливого нападу на Тайвань, – Міжнародний інститут стратегічних досліджень

Китай залишається “основним довгостроковим викликом” існуючому міжнародному порядку.

Війна в Україні не змінила поглядів Китаю щодо можливого нападу на Тайвань, – Міжнародний інститут стратегічних досліджень
Фото: EPA/UPG

Китай залишається “основним довгостроковим викликом” існуючому міжнародному порядку, і немає жодних доказів того, що невдале вторгнення Росії в Україну змінило погляди Пекіна на “часові рамки або методологію” для будь-якої потенційної атаки на Тайвань.

Про це з посиланням на доповідь Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) повідомляє CNN.

“Погляд Пекіна на Тайвань як на внутрішній виклик сформував його оцінку того, що застосування Китаєм сили для повернення острова було б абсолютно несхожим на війну в Україні»”, – йдеться у щорічній доповіді IISS щодо оцінки безпеки Азійсько-Тихоокеанського регіону.

За оцінками експертів IISS, китайські стратеги проаналізували наслідки підтримки Заходом України та фактори, які сприяли поганим військовим результатам Росії.

“Рішення Пекіна буде формуватися не лише оцінкою військового потенціалу, а й розглядом ймовірності невійськової реакції США та союзників, включно з потенційними економічними наслідками”, – зазначили в IISS.

Згідно зі доповіддю, Китай продовжує розвивати свої “спроможності блакитної води” – здатність флоту діяти у відкритому морі далеко від своїх портів.

Але зусилля США та їхніх найважливіших регіональних союзників збільшити фінансування та готовність військово-морського флоту “можуть сприяти зміні військово-морського балансу на їхню користь”.

Водночас у доповіді Міжнародного інституту стратегічних досліджень сказано, що “немає доказів того, що у Китаю є фіксований графік вторгнення на Тайвань”.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що “Пекін уважно стежить за тим, що відбувається в Україні, за ціною, яку платить президент Путін, а також обмірковує потенційні вигоди”. “Тож те, що відбувається в Україні, насправді має значення для розрахунків Пекіна, Китаю щодо, наприклад, Тайваню, – зазначив він. – Те, що відбувається в Європі, має значення для Азії, а те, що відбувається в Азії, має значення для Європи”.

Нагадаємо, Тайвань є одним з головних джерел напруженості між США і Китаєм у західному тихоокеанському регіоні. Китай вважає Тайвань своєю територією і прагне до його “возз’єднання” за будь-яку ціну, включно з використанням сили.

США мають сприяти обороні острова згідно з “Законом про відносини с Тайванем”, ухваленим у 1979 році. У вересні 2022-го президент США Джозеф Байден заявив, що у разі вторгнення Китаю у Тайвань американські військові захистять його.

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