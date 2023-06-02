Гаррі стане першим за 130 років членом британської королівської сім’ї, який свідчитиме у суді

Принц Гаррі стане першим за 130 років високопоставленим членом британської королівської сім’ї, який дасть свідчення у суді, пише Reuters.

Молодший син короля Чарльза постане у ролі свідка перед Високом судом Лондона в рамках справи, яку він і понад 100 інших знаменитостей і високопосадовців подали проти Mirror Group Newspapers (MGN), видавця Daily Mirror, Sunday Mirror і Sunday People. Вони звинувачують газетну групу у протиправній поведінці.

“Це буде перший випадок, коли високопоставлена королівська особа дасть свідчення після того, як Едуард VII виступив свідком у справі про розлучення у 1870 році та через 20 років у справі про наклеп через карткову гру − обидві до того, як він став королем”, − зазначає видання.

Гаррі, який є п’ятим у черзі на престол, майже не виходив із заголовків газет за останні шість місяців через його судові суперечки з британською пресою та випуск мемуарів і серії документальних фільмів Netflix, у яких він звинуватив інших членів королівської сім’ї у змові з бульварними газетами.

Його поява в суді, ймовірно, приверне увагу всього світу.

Нагадаємо, британський принц Вільям отримав "величезну" суму коштів від власників таблоїда The Sun за врегулювання позову про злам телефону і прослуховування.