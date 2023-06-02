Нещодавно схвалені рейси китайських авіакомпаній у США уникають повітряного простору РФ

Штати дозволили 12 рейсів з 150, що літали раніше.

Китайські авіакомпанії уникають польотів над російським повітряним простором на нещодавно затверджених рейсах до і з США.

Про це пише Reuters з посиланням на дані FlightAware та представників галузі.

Росія заборонила американським авіакомпаніям літати над своїм повітряним простором у відповідь на заборону Вашингтона на російські польоти над США у березні 2022 року після вторгення РФ до України.

Записи FlightAware показують, що китайські рейси, нещодавно схвалені Вашингтоном, не літають над Росією, тоді як раніше схвалені США рейси китайських авіакомпаній все ще використовують російський повітряний простір.

У травні CША дозволили китайським авіакомпаніям збільшити кількість пасажирських перевезень до Штатів до 12 тижневих рейсів туди й назад. Стільки ж Пекін дозволив для американських перевізників.

“12 рейсів на тиждень − це лише мала частина від понад 150 рейсів туди і назад, дозволених кожною стороною до введення обмежень на початку 2020 року через пандемію COVID-19”, − зазначили в міністерстві транспорту США.

У лютому два американські сенатори закликали адміністрацію президента Джо Байдена заборонити китайським авіакомпаніям здійснювати польоти над Росією на американських маршрутах, що дає їм перевагу у витраті палива та тривалості польотів.