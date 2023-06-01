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Уряд Польщі уклав угоду про закупівлю артилерійських боєприпасів

Вироблена продукція може експортуватися, зокрема для потреб ЗСУ.

Уряд Польщі уклав угоду про закупівлю артилерійських боєприпасів
Фото: ukrmilitary.com/

Віцепрем’єр-міністр Польщі Маріуш Блащак затвердив угоду про виробництво польськими підприємствами артилерійських снарядів для потреб армії.

Про це повідомляє Укрінформ

“Я затвердив угоду, яка є першим етапом замовлення на сотні тисяч, можна сказати мільйон, артснарядів калібру 155 мм. Вона також дозволить замовитися снаряди калібру 120 мм”,- заявив Блащак.

Ця угода має дати поштовх для збільшення виробничих потужностей польського ОПК. 

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Зазначається, що нові снаряди підуть на навчання польських артилерійських підрозділів та збільшення резерву боєприпасів в армії Польщі. Крім того, вироблена продукція може експортуватися, зокрема для потреб ЗСУ.

Блащак підкреслив, що замовлення урядом майже мільйона артснарядів викликано досвідом війни в Україні, де кожного дня ЗСУ використовують кількадесят тисяч боєприпасів.

Нагадаємо, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписав документ про збільшення чисельності польської армії у майже два рази - зі 172 до 300 тис. осіб.

Крім того, Варшава розширює виробництво 155-мм САУ Krab, які Польща також передає Україні, шляхом розгортання нової технологічної лінії на оборонному підприємстві Bumar-Labedy в місті Глівіце на півдні РП.

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