Обговорення будуть спрямовані на поглиблення зв’язків між актуальними членами групи, також говоритимуть про її розширення.

У Південній Африці триває зустріч міністрів закордонних справ країн БРІКС, пише Reuters.

Переговори є прелюдією до серпневого саміту в Йоганнесбурзі, який уже викликав дебати через можливу присутність президента Росії Володимира Путіна, ордер на арешт якого видав Міжнародний кримінальний суд (ICC).

Влада ПАР підтвердила, що міністри закордонних справ Бразилії, Росії, Індії та Південної Африки беруть участь у зустрічі у Кейптауні. Китай представляє заступник міністра.

Порядок денний не був оприлюднений, але, на думку аналітиків, обговорення будуть спрямовані на поглиблення зв’язків між актуальними членами, також говоритимуть про розширення групи.

“БРІКС позиціонує себе як альтернативу Заходу і як спосіб звільнити простір для нових держав”, − сказав Кобус ван Стаден з Південноафриканського інституту міжнародних відносин.

Нагадаємо, питання проведення саміту зараз обговорюють міністри ПАР. Один із варіантів, який набирає популярності серед чиновників, – попросити попереднього голову групи Китай прийняти саміт.

Зазначимо, раніше Південна Африка оголосила про свій намір вийти з МКС після протестів проти нездатності заарештувати колишнього президента Судану Омара аль-Башира, якого розшукували за звинуваченнями в геноциді, коли він був присутній на саміті Африканського Союзу в Йоганнесбурзі в 2015 році. Однак це рішення пізніше змінили.