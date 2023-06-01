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У Києві скасували всі заплановані на сьогодні заходи до Дня захисту дітей

Уночі внаслідок ракетної атаки росіян загинула 11-річна дитина.

У Києві скасували всі заплановані на сьогодні заходи до Дня захисту дітей
Фото: kyivcity.gov.ua

Усі заходи, які були заплановані на сьогодні до Дня захисту дітей - скасовано. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Усі заходи в районах міста, які були заплановані до Дня захисту дітей, скасовані", - написав він у Telegram.

Як повідомлялося, вночі внаслідок ракетної атаки росіян у Києві загинули троє людей, серед них - дитина. Ще 10 отримали поранення. Також є пошкодження будівель є у трьох районах міста. 

Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас відреагував на нічну ракетну атаку росіян. Він написав у Twitter, що День захисту дітей розпочався трагічно в Києві.

1 червня - Міжнародний день захисту дітей. Міжнародна демократична організація жінок заснувала його 1949 року. День захисту дітей уперше відзначили 1950 року. Практично відразу ініціативу підтримала ООН.

В Україні День захисту дітей відзначають із 1998 року.

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