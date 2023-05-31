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Молдова досягла "величезного прогресу"у реформах на шляху до ЄС, - Урсула фон дер Ляєн

"Вражає те, що, незважаючи на весь тиск, Молдова рухається вперед швидко та якісно", - зауважила президентка Єврокомісії.

Молдова досягла "величезного прогресу"у реформах на шляху до ЄС, - Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Молдова, попри вплив війни в Україні й тиск, досягла "величезного прогресу" у реформах на шляху до вступу у Євросоюз, передає Le Monde.

"Вражає те, що, незважаючи на весь тиск, Молдова рухається вперед швидко та якісно", - зауважила фон дер Ляєн під час спільної прес-конференції з президенткою Молдови Маєю Санду напередодні другого саміту Європейського політичного співтовариства.

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Молдова та Україна набули офіційного статусу кандидата в члени ЄС у червні 2022 року. Дві держави тепер хочуть зробити наступний крок - розпочати переговори про своє членство. Комісія має надати письмові рекомендації з цього питання у жовтні.

Нагадаємо, Мая Санду сподівається, що Молдова, разом із Придністров'ям, стане членом Європейського Союзу до 2030 року. До речі, нещодавно у Кишиневі десятки тисяч людей зібралися на мітинг на підтримку євроінтеграції.

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