Молдова досягла "величезного прогресу"у реформах на шляху до ЄС, - Урсула фон дер Ляєн

"Вражає те, що, незважаючи на весь тиск, Молдова рухається вперед швидко та якісно", - зауважила президентка Єврокомісії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Молдова, попри вплив війни в Україні й тиск, досягла "величезного прогресу" у реформах на шляху до вступу у Євросоюз, передає Le Monde.

"Вражає те, що, незважаючи на весь тиск, Молдова рухається вперед швидко та якісно", - зауважила фон дер Ляєн під час спільної прес-конференції з президенткою Молдови Маєю Санду напередодні другого саміту Європейського політичного співтовариства.

Молдова та Україна набули офіційного статусу кандидата в члени ЄС у червні 2022 року. Дві держави тепер хочуть зробити наступний крок - розпочати переговори про своє членство. Комісія має надати письмові рекомендації з цього питання у жовтні.

Нагадаємо, Мая Санду сподівається, що Молдова, разом із Придністров'ям, стане членом Європейського Союзу до 2030 року. До речі, нещодавно у Кишиневі десятки тисяч людей зібралися на мітинг на підтримку євроінтеграції.