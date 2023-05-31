Українські бійці відбили усі атаки росіян у районі Мар’їнки, - Генштаб

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, артпідрозділ на вогневій позиції, два склади боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби.

Українські бійці відбили усі атаки росіян у районі Мар’їнки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Водночас окупанти на Куп’янському напрямку вели безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямках Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. На Лиманському виявилися безуспішними наступальні дії ворога у районі Білогорівки, а на Бахмутському - у напрямку Оріхово-Василівки та Білої Гори.

Протягом доби окупанти завдали два ракетних та 22 авіаційні удари і здійснили близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили 16 ворожих атак.

Тим часом українська авіація завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Українські захисники знищили два ворожі розвідувальні БпЛА. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, два склади боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби.

За даним командування, ситуація на фронті станом на 18.00 31 травня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено;

та оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено; на Сіверському та Слобожанському росіяни продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка Чернігівської області, Середина-Буда, Фотовиж, Гірки, Атинське Сумської області, а також Уди, Гоптівка, Липці, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Огірцеве, Мала Вовча, Варварівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка на Харківщині;

та росіяни продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка Чернігівської області, Середина-Буда, Фотовиж, Гірки, Атинське Сумської області, а також Уди, Гоптівка, Липці, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Огірцеве, Мала Вовча, Варварівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка на Харківщині; на Куп’янському окупанти завдали авіаударів у районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області;

окупанти завдали авіаударів у районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області; на Лиманському загарбники завдали авіаційних ударів в районах Тернів та Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Спірне Донецької області;

загарбники завдали авіаційних ударів в районах Тернів та Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Спірне Донецької області; на Бахмутському від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Краматорськ, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області;

від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Краматорськ, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському росіяни наступальних дій не проводили. Завдали авіаудару в районі Авдіївки Донецької області. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Нетайлове, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області;

росіяни наступальних дій не проводили. Завдали авіаудару в районі Авдіївки Донецької області. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Нетайлове, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області; на Мар’їнському артилерійських обстрілів зазнали Курахове, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка, Костянтинівка та Новомихайлівка Донецької області;

артилерійських обстрілів зазнали Курахове, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка, Костянтинівка та Новомихайлівка Донецької області; на Шахтарському окупанти завдали авіаударів у районі Вугледара, Пречистівки. Здійснили обстріли населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка;

окупанти завдали авіаударів у районі Вугледара, Пречистівки. Здійснили обстріли населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка; на Запорізькому та Херсонському противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів, що межують з лінією зіткнення, в тому числі: Времівка, Вільне Поле, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Степове Кам'янське, Запорізької області; Берислав, Козацьке, Іванівка, Антонівка, Комишани, Дніпровське, Кізомис, Широка Балка Херсонської області та місто Херсон.

Нагадаємо, у Бахмуті росіяни збільшили кількість артилерійських обстрілів. А на окупованій Запорізькій АЕС майже удвічі зросла чисельність ворожих підрозділів, озброєння і техніки.