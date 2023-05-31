Макрон заявив, що Україні мають бути надані "надійні та відчутні" гарантії безпеки

Це не лише тому, що наша держава "захищає Європу", а й тому, що вона "так добре оснащена".

Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні закликав до "надійних та відчутних" гарантій безпеки для України, передає Sky News.

На безпековому форумі GLOBSEC у Братиславі напередодні ключового липневого саміту НАТО у Вільнюсі Макрон підкреслив, що ці гарантії безпеки мають бути надані не лише тому, що Україна "захищає Європу", а й тому, що вона "так добре оснащена".

«Якщо ми хочемо міцного миру і хочемо, щоб Україна викликала довіру, ми маємо включити її до архітектури безпеки", — сказав Макрон.

Французький президент також зазначив, що поділяє думку держсекретаря США Генрі Кіссінджера, який нещодавно заявив, що Європа має допустити Україну в НАТО для її власної безпеки.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн НАТО намагатимуться подолати розбіжності щодо членства України на нараді в Осло у середу, 31 травня, та четвер, 1 червня.

Тим часом генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у країнах Заходу не видно жодної втоми від їхньої допомоги Україні, і ця допомога триватиме. Щоправда, приєднання України до Альянсу не відбудеться, поки триває війна.