Столтенберг не бачить на Заході ознак втоми щодо підтримки України

Він наголосив, що підтримка України "тільки посилюється".

У країнах Заходу не видно жодної втоми від їхньої допомоги Україні, і ця допомога триватиме.

Про це сказав під час свого виступу в Осло генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє CNN.

Генсек НАТО наголосив, що підтримка України "тільки посилюється".

Столтенберг зазначив, що не бачить "ознаки втоми в наших демократіях, у країнах НАТО та партнерах з точки зору нашої здатності підтримки" України.

За його словами, як і раніше, зберігається "сильна міжпартійна підтримка серед союзників по НАТО як у Європі, так і в США", і незважаючи на "різні голоси" і думки, "політична воля підтримати Україну" залишається.

Зараз Столтенберг знаходиться в Норвегії у зв'язку з початком масштабних навчань авіації Arctic Challenge, в яких беруть участь 13 держав-членів НАТО та Швеція.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що приєднання України до НАТО не відбудеться, поки триває війна, але шлях до членства в майбутньому відкритий.