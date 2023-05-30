СБУ просить власників вуличних вебкамер вимкнути онлайн-трансляцію

Служба безпеки закликає власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції зі своїх пристроїв, а громадян – повідомляти про виявлені стріми з таких камер на офіційний чат-бот.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Насамперед це стосується автоматичної відеофіксації обстановки довкола житлових і соціальних споруд, дорожньо-транспортних, промислових і торговельних об’єктів.

"Росія використовує вразливість сучасних вебкамер, щоб здійснювати ракетні обстріли по Україні та коригувати їх у режимі реального часу. Інформацію з камер ворог може отримувати з онлайн-трансляції через стрімінгові платформи або через хакерський «злам»", - наголосили в спецслужбі.

Також СБУ нагадує, що заборонено знімати та оприлюднювати фото- і відеоматеріали щодо діяльності Сил оборони та наслідків ворожих обстрілів. Поширення таких записів є злочином, який передбачає до 12 років тюрми.

Нагадаємо, раніше СБУ встановила особи шістьох мешканців столиці, які “засвітили” у соцмережах роботу ППО під час ракетної атаки РФ на Київ 16 травня.

Також СБУ заблокувала роботу онлайн-камер, які у режимі реального часу фіксували протиповітряну оборону столиці.