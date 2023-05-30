Під Бахмутом спостерігається значне зменшення боїв, - Череватий

На Бахмутському напрямку спостерігається значне зменшення боїв, російські сили продовжують ротацію.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«За останні дні ми спостерігали суттєве значне зменшення боїв – було по два-три бойові зіткнення. За цю добу не було зовсім. Ворог продовжує ротаційні заходи, відводячи злочинне угруповання «Вагнер», замінюючи їх підрозділами повітряно-десантних військ, мотострілецькими підрозділами. Це відведення гнітюче діє на тих, хто заходить на їхнє місце. Тому що вони самі теж уже багато брали участь в боях. Це другий-третій склад цих бригад, які заходять», – сказав він.

Череватий зауважив, що ці нові підрозділи російських військ бачать, у якому стані виходять «вагнерівці» з Бахмута.

«По перехопленню бачимо, що це в них захоплення не викликає. Плюс в дорогу ми їм насипаємо щедро. В результаті за добу було 80 окупантів знищено, 119 поранено», – додав речник.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські війська знизили інтенсивність наступальних дій у Бахмуті через заміну російських найманців ПВК "Вагнер" регулярними підрозділами.

За даними британської розвідки, сили ПВК "Вагнер", ймовірно, почали відступати від Бахмута, оскільки Росія хоче їх використати для інших наступальних операцій на сході.

Аналітики американського Інституту вивчення війни також зазначають, що темпи російських операцій навколо Бахмута залишаються помітно низькими, що дає Збройним силам України можливість розпочати новий етап дій.