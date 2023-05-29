У Бахмут на місце "вагнерівців" заходить регулярна армія Росії, - Маляр

Наші війська своїми діями відчутно ускладнюють ворогу цей процес.

Російські війська знизили інтенсивність наступальних дій у Бахмуті через заміну російських найманців ПВК "Вагнер" регулярними підрозділами.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

"Актуальна ситуація на Бахмутському напрямку. Інтенсивність наступальних дій ворога суттєво знизилась оскільки він здійснює заміну військ з "вагнерівців" на регулярні підрозділи та намагається стабілізувати оборону на цьому напрямку. Наші війська своїми діями відчутно ускладнюють ворогу цей процес", - сказала вона.

Водночас, зазначила Маляр, інтенсивність ворожих артилерійських обстрілів не зменшилась.

Українські військові контролюють околиці Бахмута у південно-західній частині в районі "Літак". На півночі передмістя також відбувається заміна ворожих підрозділів. А на півдні від Бахмута ворог робить спроби посилитись та наростити армійські підрозділи.

"Просування на флангах станом на вчора та сьогодні зранку не здійснюється у зв‘язку з виконанням інших завдань", - додала Маляр.

Нагадаємо, раніш спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що на Бахмутському напрямку спостерігається зменшення активності ворога, а заява Пригожина про вихід "вагнерівців" з Бахмута є "латентною капітуляцією".

За даними британської розвідки, сили ПВК "Вагнер", ймовірно, почали відступати від Бахмута, оскільки Росія хоче їх використати для інших наступальних операцій на сході.

Аналітики американського Інституту вивчення війни також зазначають, що темпи російських операцій навколо Бахмута залишаються помітно низькими, що дає Збройним силам України можливість розпочати новий етап операцій.