Загиблих та потерпілих немає.

Вночі російські окупанти атакували Київську область ракетами та дронами. Тривога тривала 4,5 години, є пошкодження будинків та об'єктів інфраструктури.

Про це повідомив у Telegram начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Завдяки Силам протиповітряної оборони практично усі ворожі цілі були знищені. Внаслідок атаки маємо пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури в кількох районах області. Загиблих та потерпілих немає", - написав він.

Поліція продовжує встановлючати місця падіння уламків ворожих повітряних об’єктів та фіксує наслідки нічної атаки.

Нєбитов подякував силам ППО за ефективну роботу і закликав мешканців не ігнорувати повітряну тривогу.

"При виявленні вибухонебезпечних предметів, не чіпайте знахідки, повідомте екстрені служби. Подбайте про свою безпеку!", - додав він.

Також внаслідок нічної атаки ворога в одному з районів зайнялась будівля дачного кооперативу. Пожежа почалась близько 3:29 ночі. На місце прибули поліцейські Київщини та ДСНС. Рятувальники ліквідували пожежу. На щастя, обійшлося без потерпілих.

Нагадаємо, в ніч на 29 травня, лише через 18 годин після попереднього нападу, Росія вчинила ще одну атаку на Київ. Уже пʼятнадцяту за травень. Сили ППО збили понад 40 ворожих ракет і БпЛА, що мали вночі вдарити по столиці.