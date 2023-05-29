Уночі ППО збила 37 крилатих ракет і 29 ударних безпілотників

Ворог атакував близько 40 крилатими ракетами і 35 ударними БпЛА.

Уночі РФ випустила проти українців до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 35 ударних дронів.

Ракети запустили з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря, а безпілотники – з північного та південного напрямків. Про це йдеться у повідомленнях Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та Повітряних сил.

Сили та засоби повітряних командувань у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищили 67 повітряних цілей:

37 крилатих ракет Х-101/Х-555

29 ударних БпЛА Shahed-136/131

1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Фото: Головнокомандувач ЗСУ у Telegram

"З 00.00 год по 05.00 год 29 травня 2023 року російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами", – зазначили в Повітряних силах.

Вибухи лунали в Києві та області, Львівській, Хмельницькій, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях. Близько 40 ворожих цілей призначались для Києва, але завдяки захисникам і ППО влучань не допущено.

Попередню масовану повітряну атаку росіяни провели усього за 18 годин до цієї. Ворог випустив понад 50 ударних БпЛА, більшість із них збито.