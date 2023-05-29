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Ворог обстріляв Очаків та дві громади на Миколаївщині

Постраждалих немає.

Ворог обстріляв Очаків та дві громади на Миколаївщині
Фото: Поліція Миколаївської області у Facebook

Під час нічної масованої ракетно-дронової атаки ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу "Shahed-131/136". Три з них знищено в небі над Миколаївщиною.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Вчора, 28 травня, о 10:53 ворожого обстрілу зазнало місто Очаків Очаківської громади, внаслідок чого відбулося займання на відкритій території берегової лінії. Постраждалих немає.

Також вчора, 28 травня, з 11:07 та 12:48 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

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О 18:15 зафіксовано ворожий обстріл по відкритій території населеного пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

29 травня о 05:15 ворог завдавав ударів за межами населеного пункту Снігурівської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Нагадаємо, в ніч на 29 травня, лише через 18 годин після попереднього нападу, Росія вчинила ще одну атаку на Київ. Уже пʼятнадцяту за травень. Ворог випустив ударні безпілотники Shahed та майже одночасно – крилаті ракети, запущені з Каспію з літаків. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків. Силами ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей.

На Одещині уламки збитого російського безпілотника впали на територію порту.

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