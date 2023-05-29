Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
У Тальному сотні людей прощалися з нацгвардійцем Бондаренком, якого насмерть збили на блокпосту у Києві
У Тальному сотні людей прощалися з нацгвардійцем Бондаренком, якого насмерть збили на блокпосту у Києві
Іран назвав звинувачення Зеленського у постачанні безпілотників Росії “безглуздими”
Іран назвав звинувачення Зеленського у постачанні безпілотників Росії “безглуздими”
​Напередодні. Удари по логістиці
​Напередодні. Удари по логістиці
На Київщині мотоцикліст влетів у людей на пішохідному переході
На Київщині мотоцикліст влетів у людей на пішохідному переході
Росія влаштувала масовану атаку на Київ. Є пошкодження від уламків і жертви
Росія влаштувала масовану атаку на Київ. Є пошкодження від уламків і жертви
Журналіст Вадим Карп'як: «Свобода слова не означає говорити що завгодно. Вона означає відповідати за сказане»
Журналіст Вадим Карп'як: «Свобода слова не означає говорити що завгодно. Вона означає відповідати за сказане»
Чому Пашинян вирішив віддати Азербайджану Карабах і що це змінює
Чому Пашинян вирішив віддати Азербайджану Карабах і що це змінює
Росіяни вночі атакували Київ та 12 областей, є загиблі та поранені, - ОВА
Росіяни вночі атакували Київ та 12 областей, є загиблі та поранені, - ОВА
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ 61 раз обстрілювала в неділю Херсонську область

Поранень зазнав один цивільний. 

РФ 61 раз обстрілювала в неділю Херсонську область
Попередні обстріли Херсонської області

За минулу добу ворог здійснив 61 обстріл Херсонської області, випустивши 300 снарядів з мінометів, артилерії, танків, БпЛА та авіації.

Херсон ворог обстріляв шість разів (26 снарядів). Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію і будівлю лікарні та заводу Бериславського району. Через російську агресію одна людина дістала поранення", – написав він. 

З деокупованої території евакуювали ще 65 людей.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару в районі Берислава Херсонської області. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки та Степногріськ Запорізької області, Золота Балка, Михайлівка, Веселе, Козацьке, Миколаївка, Львове, Іванівка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies