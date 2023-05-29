РФ 61 раз обстрілювала в неділю Херсонську область

За минулу добу ворог здійснив 61 обстріл Херсонської області, випустивши 300 снарядів з мінометів, артилерії, танків, БпЛА та авіації.

Херсон ворог обстріляв шість разів (26 снарядів). Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію і будівлю лікарні та заводу Бериславського району. Через російську агресію одна людина дістала поранення", – написав він.

З деокупованої території евакуювали ще 65 людей.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару в районі Берислава Херсонської області. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки та Степногріськ Запорізької області, Золота Балка, Михайлівка, Веселе, Козацьке, Миколаївка, Львове, Іванівка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.