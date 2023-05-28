Окупанти обстріляли з артилерії Куп’янський район Харківщини, поранена жінка

Сьогодні армія окупантів вдарила з артилерії по населених пунктах Куп'янського району Харківської області. В результаті ворожого обстрілу спалахнули пожежі, поранення отримала літня жінка.

Про це повідомляє у Facebook Головне управління ДСНС Харківщини.

Згідно з повідомленням, вдень 28 травня район зазнав від загарбників інтенсивних артилерійських обстрілів. Влучання ворожих снарядів відбулося, зокрема, у приватний сектор села Петропавлівка, унаслідок чого загорілися дві господарчі споруди на загальній площі 60 квадратних метрів. Станом на цей час пожежі ліквідовані.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Під ворожий удар потрапив також приватний сектор села Кучерівка. Уламкові поранення дістала місцева жителька 1949 року народження.

Нагадаємо, за минулу добу, 27 травня, російські окупаційні війська обстрілювали прикордонні населені пункти Чугуївського, Харківського, Куп'янського районів Харківської області. Є жертви і постраждалі серед мирного населення.