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Окупанти обстріляли з артилерії Куп’янський район Харківщини, поранена жінка

Загорілися господарчі споруди.

Окупанти обстріляли з артилерії Куп’янський район Харківщини, поранена жінка
Фото: ДСНС

Сьогодні армія окупантів вдарила з артилерії по населених пунктах Куп'янського району Харківської області. В результаті ворожого обстрілу спалахнули пожежі, поранення отримала літня жінка.

Про це повідомляє у Facebook Головне управління ДСНС Харківщини.

Згідно з повідомленням, вдень 28 травня район зазнав від загарбників інтенсивних артилерійських обстрілів. Влучання ворожих снарядів відбулося, зокрема, у приватний сектор села Петропавлівка, унаслідок чого загорілися дві господарчі споруди на загальній площі 60 квадратних метрів. Станом на цей час пожежі ліквідовані.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Під ворожий удар потрапив також приватний сектор села Кучерівка. Уламкові поранення дістала місцева жителька 1949 року народження.

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Нагадаємо, за минулу добу, 27 травня, російські окупаційні війська обстрілювали прикордонні населені пункти Чугуївського, Харківського, Куп'янського районів Харківської області. Є жертви і постраждалі серед мирного населення.

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