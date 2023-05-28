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Підтримка України на саміті G7 у Японії була абсолютною і чіткою, – Єрмак

Ця підтримка була закріплена в документах, ухвалених за результатами саміту у Хіросімі.

Підтримка України на саміті G7 у Японії була абсолютною і чіткою, – Єрмак
Фото: Андрій Єрмак у Telegram

Підтримка, яку Україна здобула на саміті G7 у Хіросімі, дає можливість з упевненістю дивитися в майбутнє на шляху до перемоги над РФ.

Про це керівник ОП Андрій Єрмак заявив в інтерв’ю японській компанії суспільного телерадіомовлення NHK.

За його словами, підтримка України була абсолютною та чіткою. Її висловлювали учасники як сесії G7+Україна, так і сесії за участю лідерів деяких країн Глобального Півдня. Ця підтримка не тільки звучала, а й була закріплена в документах, ухвалених за результатами саміту G7.

“Всі були єдині в тому, що Україна веде справедливу боротьбу, Україна заслуговує на мир і абсолютно має рацію у своєму прагненні до відновлення територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах”, – зазначив керівник ОП.

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Єрмак наголосив, що “українська формула миру президента Володимира Зеленського має стати основою для подальшої роботи цивілізованого світу над припиненням війни й поверненням справедливого миру на українську землю”.

Голова ОП також додав, що поки російські війська залишаються на окупованій ЗАЕС, існує ризик катастрофи. Однак завдяки консолідованій позиції країн G7, а також представників Глобального Півдня ризик застосування РФ ядерної зброї нині менший, ніж раніше.

“Рішення надати Україні винищувачі F-16 є надзвичайно важливим. Наша держава дуже довго працювала задля цього. Це захист нашого неба. Це те, де ми потребуємо сьогодні посилення. Я надзвичайно вдячний усім нашим партнерам за колективну рішучість – це потужний сигнал не просто підтримки, а абсолютної віри в українську перемогу. Крім того, це також посилює впевненість, що Україна в майбутньому стане членом НАТО”, – зазначив Єрмак.

Нагадаємо, у комюніке за підсумками саміту G7 у Хіросімі “Група семи” засудила жорстоку війну Росії проти України “найрішучішим чином”, назвавши її серйозним порушенням міжнародного права. Світові лідери закликали до “справедливого і міцного миру” і підтвердили намір надати Україні військову, фінансову та гуманітарну підтримку. G7 підтвердила “непохитну підтримку України стільки, скільки буде потрібно для встановлення всеосяжного, справедливого та міцного миру”.

 

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