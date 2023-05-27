Байден заявив, що вкрай негативно ставиться до рішення РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі

Президент США Джо Байден прокоментував угоду між Росією та Білоруссю про переміщення тактичної ядерної зброї на білоруську територію.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На питання про те, якою є його реакція на переміщення Росією тактичної ядерної зброї до Білорусі, Байден відповів: "Моя реакція вкрай негативна".

Нагадаємо, 25 травня Москва та Мінськ підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. Москва збереже контроль над зброєю та будь-якими рішеннями щодо її використання.

Експерт центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк ще у квітні пояснював у матеріалі для LB.ua "Ядерний статус Білорусі. Чи кропити жуків після війни?", чому розгортання тактичної ядерної зброї в РБ не означає її передачу. Білорусь, хоч і має 24 потенційно придатні під ТЯЗ літаки, але не має ні підготовлених пілотів, ні наземного персоналу. А Росія не має достатньої кількості фахівців, щоб навчити навіть свої екіпажі носіїв ТЯЗ, а тим більше – пілотів з Білорусі. Крім того, на білоруській території немає придатного для зберігання тактичної ядерної зброї сховища.