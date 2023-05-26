Посол Німеччини в Польщі назвав будівництво Північних потоків помилкою

Посол Німеччини в Польщі Томас Баггер назвав будівництво газопроводів Північний потік 1 і Північний потік 2 помилкою.

Про це він сказав у інтерв’ю Польському Радіо 24.

Польська влада виступала проти цих проєктів постачання російського газу через Балтійське море до Німеччини. Представники польської влади тоді заявляли, що це збільшує залежність Європи від російських енергоресурсів.

Посол Німеччини зазначив, що Європа ніколи не була вільною від конфліктів зоною. У ЄС намагаються мирно збалансовувати інтереси країн-членів.

“Це не означає, що усі прийняті таким чином рішення правильні. Я буду серед останніх людей, які стверджуватимуть, що німці завжди приймають правильні рішення. Північний потік 2, а особливо Північний потік 1 були помилкою”, - сказав Баггер.

На його думку, у цій помилці винні різні німецькі уряди, зокрема й уряд Ангели Меркель.

Зазначимо, вибухи на російських газопроводах сталися у вересні 2022. Вибухнули нитки обох газопроводів, і першого, і другого. Росія зібралася їх законсервувати. Попередні висновки слідства Швеції та Данії свідчать про те, що підриви були умисними.

Нагадаємо, у березні голова оборонного комітету в Бундестазі заявив, що Меркель поділяє відповідальність за війну в Україні. У 2008 році в НАТО було багато тих, хто виступав за якнайшвидший вступ України до Альянсу. Німеччина і Франція відмовилися підтримати це рішення через позицію Росії.