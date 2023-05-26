Головне за ніч та ранок. П'ятниця, 26 травня

Тринадцята в травні атака на Київ, масована атака на Дніпро, збиті ракети і безпілотники, 22 бойових зіткнення на сході, втрати окупантів.

У ніч на п’ятницю, 26 травня, Росія здійснила чергову атаку на Україну, випустивши 17 ракет різних типів та 31 дрон-камікадзе. Українські сили протиповітряної оборони знищили 10 крилатих ракет, 23 "Шахеди" та два розвідувальних безпілотники ворога.

"Чергова нічна атака російських окупантів розпочалась наприкінці минулої доби 25 травня о 22:00 і тривала до 5:00 26 травня. Цього разу противник змістив напрямок удару на Схід, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти Сил оборони України", - йдеться в повідомленні пресслужби командування Повітряних сил.

Загалом зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударний дрон: 10 крилатих ракет Х-101/х-555 з літаків Ту-95мс з району Каспійського моря; 7 зенітних керованих ракет С-300/ С-400 з району Токмак (т.о. Запорізька обл.); 31 ударний БпЛА іранського виробництва "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків.

У зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Центр" та "Південь" знищено: 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/х-555; 23 ударних дрони "Shahed-136/131"; 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Мерлін-ВР".

Відмічено влучання ударних БпЛА та кількох ЗКР С-300/С-400 в Харківській та Дніпропетровській областях.

Дніпропетровську область росіяни цієї ночі масовано атакували ракетами і безпілотниками.

У Дніпрі понівечена заправка, поранено її працівника. "У приватному домоволодінні виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені 2 будинки та авто. Зайнялося й на двох приватних підприємствах. Вогонь рятувальники приборкали", – повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство. Триває обстеження територій. Інформація уточнюється.

У Нікопольському районі області ворог обстріляв безпілотниками Марганецьку громаду.

Над областю збили пʼять крилатих ракет і шість "шахедів".

У Оболонському районі столиці уламки збитої повітряної цілі пошкодили дах одного з торговельно-розважальних центрів.

"Унаслідок падіння уламків в Оболонському районі зафіксовано пошкодження даху одного з торговельно-розважальних центрів, без займання і критичних руйнувань", - йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації. У іншій частині району пошкоджені автомобілі на парковці.

У Шевченківському районі зафіксовано падіння уламку на приватний будинок.

Це вже тринадцята за травень атака росіян на Київ. У ніч на 25 травня після чотириденної перерви ворог знову атакував столицю за допомогою "шахедів".

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - минулої доби відбулось 22 бойових зіткнення.

Противник завдав чотирьох ракетних ударів. Є влучання ракетою із С-300 по дамбі в районі Карлівки Донецької області. Внаслідок цього виникла велика загроза підтоплення інших населених пунктів, що поруч. Крім того, ворог завдав 55 авіаційних ударів. Зокрема було застосовано 36 іранських ударних БпЛА “Shahed” - усі ці повітряні цілі були знищені. Зафіксовано і 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також минулої доби наші захисники збили ворожий літак Су-25. Українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, одну радіолокаційну станцію та два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 26 травня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили 460 окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже майже 206 тисяч військових.

Про інші втрати противника – в новині.

У Києві в ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту, написала Українська правда.

"За попередньою інформацією, 26 травня близько опівночі суддя за кермом автомобіля скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. У результаті ДТП нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці. Суддю затримано. Від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я він відмовився. Вживаються процесуальні заходи щодо примусового відібрання біологічних зразків у судді", - повідомили в ДБР.

Досудове розслідування розпочато за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Якість вітчизняного суддівського корпусу викликає все більше запитань.

А найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!