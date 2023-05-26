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У Києві уламки збитої ракети пошкодили дах ТРЦ, приватний будинок та автомобілі

Інформації про постраждалих не було.

У Києві уламки збитої ракети пошкодили дах ТРЦ, приватний будинок та автомобілі
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

В Оболонському районі Києва уламки збитої повітряної цілі пошкодили дах одного з торговельно-розважальних центрів.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у Telegram.

"Внаслідок падіння уламків в Оболонському районі зафіксовано пошкодження даху одного з торговельно-розважальних центрів, без займання і критичних руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Також в іншій частині району пошкоджені автомобілі на парковці.

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У Шевченківському районі зафіксовано падіння уламку на приватний будинок. Пошкоджено дах та вікно. Попередньо, інформація щодо постраждалих відсутня. Дані уточнюються.

Нагадаємо, що це вже 13 за травень атака росіян на Київ. У ніч на 25 травня після чотириденної перерви ворог знову атакував столицю за допомогою Shahed.

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