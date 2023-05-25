Україна завдала удару по російській техніці в окупованому Бердянську

ЗСУ завдали удару по розташуванню окупантів у Бердянську Запорізької області.

Про це повідомила пресслужба Бердянської МВА.

“Дууууже вдала робота ЗСУ! Окупанти не дорахувалися установок С300”, - повідомили у Бердянській МВА.

Як повідомляє “Грунт”, скоріш за все, удар прийшовся по базі росіян на заводі “Азовкабель”. В кінці березня цього року жителі Бердянська повідомили, що росіяни розмістили там техніку та встановили системи ППО.

Нагадаємо, у неділю 21 травня о четвертій ранку серія “бавовни” підняла на ноги загарбників Бердянська. Вибухи були настільки потужними, що їх чули навіть мешканці навколишніх населених пунктів на півночі міста. Як повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, в результаті нічного удару Сили оборони успішно вразили штаб одного з підрозділів окупантів.