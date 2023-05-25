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США незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, - ЗМІ

Здебільшого пакет буде містити боєприпаси.

США незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, - ЗМІ
HIMARS
Фото: 21stcenturyasianarmsrace.com

Сполучені Штати планують оголосити про надання Україні військової допомоги на суму до 300 млн доларів. Цього разу допомога буде складатись переважно з боєприпасів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

За словами джерел, які побажали залишитися анонімними, пакет може бути оголошений уже в п’ятницю. Втім, можливо, про нього оголосять після святкових вихідних у День пам’яті в США.

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Очікується, що пакет допомоги міститиме більше керованих реактивних снарядів залпового вогню (GMLRS) для пускових установок HIMARS та боєприпасів для захисту України від Росії.

Ця допомога буде фінансуватися за допомогою Presidential Drawdown Authority, за допомогою якого президент може дозволити передачу статей і послуг із запасів США без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.

Водночас, вартість і вміст пакету можуть змінитися в будь-який час до підписання президентом Джо Байденом.

Раніше повідомлялось, що Держдепартамент США схвалив продаж уряду України національної перспективної зенітно-ракетної системи (NASAMS) та пов’язаного з нею обладнання орієнтовною вартістю 285 млн доларів.

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