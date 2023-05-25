Сьогодні, 25 травня, російські окупаційні війська двічі обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області з важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок обстрілу були пошкоджені сім приватних житлових будинків та стільки ж господарських споруд, авто.

Крім того, постраждали три лінії електропередач та чотири газопроводи, була побитаа й опора сонячних панелей.

На щастя, з мешканців ніхто не постраждав.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали удару по плотині Карлівського водосховища у Донецькій області та зруйнували її.