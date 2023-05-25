Російські окупанти зруйнували плотину Карлівського водосховища, три селища під загрозою підтоплення, - Кириленко

Російські окупаційні війська завдали удару по плотині Карлівського водосховища у Донецькій області та зруйнували її.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок руйнування плотини під загрозою підтоплення опинилися селища Галицинівка, Желанне-1 та Желанне-2.

Кириленко зазначив, що з початку широкомасштабного вторгнення окупанти постійно наносили удари по плотині.

“До такого розвитку подій ми були готові, а тому оперативні та рятувальні служби Донеччини вже почали діяти за чітко визначеним алгоритмом”, - наголосив Кириленко.

Фото: Оперативний ЗСУ

Голова ОВА додав, що влада попередила громади, які знаходяться у зоні ймовірного підтоплення, а за потреби буде розпочато евакуацію цивільного населення з них. Також Донецька ОВА провела термінове засідання комісії ТБтаНС, створили штаб із подолання наслідків надзвичайної ситуації.

Про перебіг подій Павло Кириленко пообіцяв повідомляти додатково.

Раніше повідомлялось, що російські окупаційні війська у Запорізькій області затоплюють поля для покращення оборони.