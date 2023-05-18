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У Запорізької області окупанти затоплюють поля, - Іван Федоров

Ймовірно, окупанти спускають воду зі зрошувального каналу. 

У Запорізької області окупанти затоплюють поля, - Іван Федоров
Фото: Іван Федоров

Російські окупаційні війська у Запорізькій області затоплюють поля для покращення оборони.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Наразі вода стоїть в полях населених пунктів Якимівського району: Петрівка, Аннівка, В'язівка та Єлизаветівка”, - написав Федоров. 

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А раніше, два тижні тому, росіяни затопили поля поблизу Михайлівки. 

Федоров зазначає, що у цих селах річки давно пересохли, тому, ймовірно, окупанти спускають воду зі зрошувального каналу. 

Як раніше повідомлялось, російські окупаційні війська почали активно перекидати важку техніку через Маріуполь. Її перевозять у напрямку Запорізької області.

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