У Запорізької області окупанти затоплюють поля, - Іван Федоров

Російські окупаційні війська у Запорізькій області затоплюють поля для покращення оборони.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Наразі вода стоїть в полях населених пунктів Якимівського району: Петрівка, Аннівка, В'язівка та Єлизаветівка”, - написав Федоров.

А раніше, два тижні тому, росіяни затопили поля поблизу Михайлівки.

Федоров зазначає, що у цих селах річки давно пересохли, тому, ймовірно, окупанти спускають воду зі зрошувального каналу.

Як раніше повідомлялось, російські окупаційні війська почали активно перекидати важку техніку через Маріуполь. Її перевозять у напрямку Запорізької області.