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Росіяни стягнули в Бахмут більшу частину своїх резервів та значно посилили угруповання, - Маляр

Всі атаки окупантів вдалося відбити.

Росіяни стягнули в Бахмут більшу частину своїх резервів та значно посилили угруповання, - Маляр
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти стягнули до Бахмута більшу частину своїх резервів та значно посилили угруповання.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Гана Маляр.

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За її словами, 18 травня весь день росіяни атакували місто, однак всі ці атаки відбили українські захисники. Наразі військо України контролює південно-західну частину Бахмута. 

"На околиця на півночі від Бахмута ворог теж атакував. Атаки відбиті. На окремих ділянках є просування наших військ на 500 метрів. У передмісті Бахмута на півдні протягом дня йшли запеклі бої. Противник переходив у наступ та намагався повернути втрачені території, але зазнав втрат та не зміг виконати свої задачі. На окремих ділянках наші війська просунулись на 1 км.", - розповіла Маляр.

Вона додала, що оборона Бахмута і передмістя виконує військові завдання і наразі українська сторона виграє час для "певних запланованих дій".

Нагадаємо, речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що українські захисники просунулися на Бахмутському напрямку вперед на відстань від 150 до 1700 метрів за добу.

За інформацією Генштабу ЗСУ, росіяни на Бахмутському напрямку вели безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Бахмут потрапив також під ворожі авіудари.

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