УПЦ МП заборонила у служінні священника, який закликав віддати патріарха Кирила під церковний трибунал

Українська православна церква Московського патріархату за рішенням предстоятеля митрополита Онуфрія звільнила з посади настоятеля храму Архистратига Михаїла у с. Волоському Дніпропетровського району Дніпропетровської області Андрія Пінчука і заборонила його у служінні. Пінчук відомий тим, що ініціював звернення до Собору предстоятелів стародавніх східних церков з тим, аби віддати російського патріарха Кирила під трибунал. Указ про звільнення священник опублікував у своєму телеграм-каналі “Веселий піп”.

Причиною для заборони у служінні стали, як зазначили в УПЦ, “деструктивні і неканонічні дії - проведення зібрання духовенства різних єпархій на території Сарненської єпархії без благословення керівного архієрея, неодноразові аналогічні дії на території Київської області та грубе порушення присяги священнослужителя”.

Фото: https://t.me/veseliy_pip

На його місце вже призначили нового настоятеля храму.

Менш як два тижні тому на загальних зборах парафіяни храму Архистратига Михаїла підтримали перехід на богослужіння українською мовою.

Відзначимо, що указ про звільнення Андрія Пінчука підписав митрополит Дніпропетровський і Павлоградський Іреней, який увійшов до списку священників, українське громадянство яких призупинив президент України Володимир Зеленський своїм указом.

Нагадаємо, рік тому священники УПЦ МП підписали звернення, в якому вимагали віддати патріарха Кирила під церковний трибунал. На їхню думку, Кирило проповідує доктрину "руського міра", яка не відповідає православному вченню і повинна бути засуджена як єресь. Після оприлюднення звернення його підписанти, за словами Андрія Пінчука, почали отримувати погрози.