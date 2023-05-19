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У Чернівцях затримали російського агента під час прихованої фотофіксації військового об’єкта

Поплічником агресора виявився завербований спецслужбами РФ місцевий житель.

У Чернівцях затримали російського агента під час прихованої фотофіксації військового об’єкта
Фото: СБУ

Служба безпеки України (СБУ) заявила про затримання у Чернівцях російського агента, який шпигував за підрозділами ЗСУ, Служби безпеки та прикордонників.

“Служба безпеки провела багатоетапну спецоперацію, у ході якої затримала ще одного агента головного управління генерального штабу зс рф (більш відомого як ГРУ). Зловмисник збирав для окупантів розвіддані про місця розташування Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури у східних і західних регіонах України”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що передусім ворога цікавили локації підрозділів СБУ і Держприкордонслужби, а також точні координати ключових мостів та електропідстанцій на Харківщині та Буковині. Співробітники СБУ затримали російського агента у Чернівцях під час проведення ним прихованої фотофіксації військового об’єкта. 

За даними слідства, поплічником агресора виявився місцевий житель, який у 2021 році переїхав до Харкова і працював техніком з налаштування інтернету. Після початку повномасштабного вторгнення він почав активно поширювати прокремлівські наративи на власній сторінці у забороненій соцмережі "Одноклассники". 

Таким чином, як повідомляється, у лютому цього року чоловік потрапив у поле зору російської воєнної розвідки. Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ГРУ, який запропонував негласну співпрацю на користь країни-агресора. 

Перебуваючи у Харкові, ворожий агент виконував вказівки свого російського "куратора" щодо збору даних про дислокацію блокпостів та фортифікаційних споруд у місті. Крім того, він передавав окупантам геолокації місцевих енергооб’єктів. 

Невдовзі фігурант отримав нове завдання – повернутись до Чернівців під виглядом відвідування родичів. Хоча насправді метою "поїздки" було шпигування за обласним управлінням СБУ, прикордонним загоном та місцевим військкоматом. 

Також у центрі уваги зловмисника були транспортні мости регіону – їхні координати і система охорони. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині навідник російських ракет отримав довічне ув’язнення за держзраду. Зокрема, зрадник наводив ракети на мости та заводи області.

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