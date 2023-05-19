США сигналізували європейським союзникам, що дозволять експорт винищувачів F-16 до Києва, − CNN

Однак посадовці Білого дому не знають про будь-які офіційні запити союзників щодо літаків.

Протягом останніх тижнів адміністрація президента США Джо Байдена сигналізувала європейським союзникам, що Сполучені Штати дозволять їм експортувати винищувачі F-16 в Україну.

Про це пише CNN з посиланням джерела.

Однак посадовці адміністрації не знають про будь-які офіційні запити союзників щодо експорту F-16, а відділ Державного департаменту, який оформляє документи для схвалення таких передач зброї третім сторонам, не отримав відповідних вказівок.

Винищувачі F-16 американського виробництва є в арсеналі кількох країн, зокрема Нідерландів, які продемонстрували готовність експортувати літаки в Україну. Але США мають схвалити таку передачу через секретну американську технологію літаків.

Самі США, як і раніше, не хочуть відправляти до Києва свої власні F-16.

Нагадаємо, ВПС США провели оцінку двох українських пілотів, які два тижні навчались на польотному симуляторі на американській авіабазі. Американці встановили, що можуть навчити українських пілотів керувати F-16 за 4 місяці. Раніше вважалось, що для навчання треба буде 18 місяців.

Раніше The New York Times повідомляла, що Сполучені Штати не хочуть дозволяти навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Нагадаємо, радник міністра оборони України Юрій Сак повідомив, що ЗСУ хочуть отримати від партнерів 40-50 винищувачів F-16, сформувавши три-чотири ескадрильї для захисту неба від російських бомбардувань.

Британський прем’єр Ріші Сунак зазначив, що Сполучене Королівство готове зіграти велику роль у коаліції літаків для України в частині тренувань пілотів, однак надсилати британські винищувачі (F-16 британці не мають) до України не буде. Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що з приводу надання Україні F-16 немає табу. Нідерланди працюють із Данією, Бельгією та Британією, щоб довести справу до завершення.