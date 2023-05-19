Генштаб оцінив втрати армії ворога з початку широкомасштабної війни у 201 760 осіб

Учора Збройні сили ліквідували близько 660 окупантів, чотири танки, систему ППО та 21 випущену росіянами ракету. Всього з 24 лютого минулого року армія ворога втратила близько 201 760 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 201 760 (+660) осіб ліквідовано

танків – 3 777 (+4)

бойових броньованих машин – 7 377 (+4)

артилерійських систем – 3 210 (+12)

РСЗВ – 564 (+1)

засоби ППО – 319 (+1)

літаків – 308 (+0)

гелікоптерів – 294 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 769 (+10)

крилаті ракети – 1011 (+21)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 083 (+10)

спеціальна техніка ‒ 419 (+1).

Нагадаємо, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за минулу добу відбулось 29 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту.