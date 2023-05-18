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Російські окупанти обстріляли 6 громад Сумщини

Росіяни за день здійснили 10 обстрілів.

Російські окупанти обстріляли 6 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 18 травня, росіяни обстріляли населені пункти Юнаківської, Білопільської, Новослобідської, Миропільської, Есманської, Краснопільської громад Сумської області

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів, було зафіксовано 62 вибухи.

По Юнаківській громаді ворог бив з мінометів та артилерії.

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По територіям Білопільської, Краснопільської та Новослобідської громади також били з мнометів. 

Внаслідок мінометного обстрілу Миропільської громади було пошкоджено житловий будинок в с. Миропілля. 

Також окупанти з мінометів вдарили по с. Студенок Есманської громади. Обстрілом пошкоджено приватний житловий будинок, господарчу споруду, трактор, польовий обприскувач. Двоє цивільних отримали контузії. 

Нагадаємо, сьогодні, 18 травня, російські окупанти обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області з важкої артилерії.

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