На Херсонщині поліція викрила трьох медпрацівників у пособництві державі-агресору

Перед деокупацією Херсона підозрювані втекли на тимчасово окуповану територію.

Правоохоронці викрили трьох медпрацівників, котрі добровільно погодилися зайняти керівні посади в одній із лікарень Херсона.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонські області.

“Правоохоронці встановили, що посаду т.в.о. головного лікаря добровільно погодився посісти 75-річний громадянин. Приступивши до виконання обов’язків, він почав одразу впроваджувати ведення діяльності “лікарні” за економічними стандартами країни-агресора”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що йдеться про підприємство "Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Херсонская областная инфекционная больница им. Г. И. Горбачевского".

Чоловік зареєстрував підприємство в незаконно створеній податковій інспекції, виготовив печатки з гербом РФ, відкрив рахунки в російському банку.

Також він взяв наа посади завідувачів відділень 57-річну жінку та 60-річного чоловіка.

Слідчі встановили, що троє фігурантів вчиняли умисні дії, спрямовані на допомогу Росії.

Вони щоденно агітували медперсонал отримувати паспорти РФ та російські сім-картки, примушували працівників отримувати агітаційні плакати та газети, проводили агітацію серед медперсоналу щодо співпраці з окупантами.

Перед деокупацією Херсона підозрювані втекли на тимчасово окуповану територію лівобережжя Херсонської області, тому про підозру їм було повідомлено заочно.

Досудове розслідування триває, фігурантам загрожує покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, до 15 років за ґратами засуджено мешканця Херсонщини, який здавав окупантам інформацію про проукраїнськи налаштованих громадян.