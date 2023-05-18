Мешканець Херсонщини, який “здавав” окупантам проукраїнських громадян, проведе 15 років за ґратами

Користуючись наданою ним інформацією, російські військові проводили обшуки, застосовували до потерпілих психологічний та фізичний тиск.

До 15 років за ґратами засуджено мешканця Херсонщини, який здавав окупантам інформацію про проукраїнськи налаштованих громадян.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За публічного обвинувачення Херсонської обласної прокуратури мешканця Білозерської територіальної громади Херсонщини визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурор у суді довів, що на початку червня 2022 року, під час тимчасової окупації населеного пункту, 44-річний чоловік почав співпрацювати з ворогом. Він повідомляв військовим країни-агресора інформацію про місця проживання патріотично налаштованих односельців.

Засуджений особисто супроводжував загарбників до подвір’їв людей. Користуючись наданою ним інформацією, російські військові проводили обшуки, застосовували до потерпілих психологічний та фізичний тиск.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині навідник російських ракет отримав довічне ув’язнення за держзраду. Зокрема, зрадник наводив ракети на мости та заводи області.