У РФ регулярно проводять рейди в університетах у межах боротьби з тероризмом, − ISW

Російська влада продовжує розправлятися з внутрішнім антивоєнним інакомисленням, намагаючись посилити внутрішні репресії та підготувати російське суспільство до тривалої війни, йдеться в останньому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

BBC з посиланням на джерела пише, що Генпрокуратура РФ і Федеральна служба з нагляду в сфері освіти і науки (Рособрнагляд) провели позапланову перевірку в Європейському університеті в Санкт-Петербурзі в рамках боротьби з тероризмом та заходів щодо екстремізму.

Слідчі досліджували теми дисертацій та особисті справи студентів і аспірантів, а також публікації та заняття викладачів принаймні чотирьох факультетів: антропології, історії, соціології та політології. ВВС повідомило, що розслідування торкнулося кількох десятків викладачів і сотень студентів.

Видання зазначає, що російська влада проводить подібні перевірки в трьох інших московських університетах з 2021 року.

Один зі його співрозмовників заявив, що російська влада регулярно проводить такі перевірки, унаслідок чого у вишах змінюються факультети та навчальні програми.

Нагадаємо, у британській розвідці повідомили, що Кремль забороняє звільнятися регіональним лідерам, силовикам і членам Адміністрації Путіна, погрожуючи сфальсифікованими кримінальними обвинуваченнями. Такими діями російська влада намагається запобігти будь-якому вираженню “пораженства” − бажання поразки уряду своєї країни у війні.