Цього року два сенси об’єднані однією датою: День вишиванки і День боротьби за права кримських татар, – Зеленський

Президент одягнув вишиванку з орнаментами, які символізують єдність українського і кримськотатарського народів.

Сьогодні, 18 травня, президент Володимир Зеленський звернувся до громадян з нагоди Дня вишиванки та Дня боротьби за права кримських татар.

“Цього року – два сенси, об’єднані однією датою, 18 травня. 79 років тому у цей день радянська влада почала депортацію кримськотатарського народу. Народу, який хотіли стерти, позбавити дому, позбавити права на життя. Але народ зберігся. І житиме вільно!” – написав Володимир Зеленський.

Він зауважив, що сьогодні на ньому особлива вишиванка – з орнаментами, які символізують єдність українського і кримськотатарського народів. Символи сили і прагнення жити у своєму домі.

“Хай цьогорічний День вишиванки в Україні стане нагадуванням про те, через що довелось пройти нашим людям та якою міцною є наша культура. Вічна памʼять усім нашим людям, чиї життя були забрані тоталітарними режимами! Шануємо наші народи, їхню силу та культуру!” – написав президент.

Нагадаємо, у лютому омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що РФ незаконно утримує на своїй території 116 кримських татар. В тимчасово окупованому Криму не припиняються незаконні обшуки.