Прогульники та пасивні нардепи: хто в парламенті працює найменше?
Прогульники та пасивні нардепи: хто в парламенті працює найменше?
В результаті російської атаки були пошкоджені два компоненти системи Patriot, – ЗМІ
В результаті російської атаки були пошкоджені два компоненти системи Patriot, – ЗМІ
Знищити систему Patriot "Кинджалом" неможливо, – Ігнат
Знищити систему Patriot "Кинджалом" неможливо, – Ігнат
УПЦ МП заборонить у служінні священників, які просили РПЦ взяти під омофор Бердянську єпархію
УПЦ МП заборонить у служінні священників, які просили РПЦ взяти під омофор Бердянську єпархію
Бердянські попи-зрадники, конфлікт «башт Кремля» і «благословіння» дому Романових для Путіна
Бердянські попи-зрадники, конфлікт «башт Кремля» і «благословіння» дому Романових для Путіна
Завтра, 18 травня, в Києві приспустять головний державний прапор України, - КМДА
Завтра, 18 травня, в Києві приспустять головний державний прапор України, - КМДА
​Блогери “засвітили” у соцмережах роботу ППО під час ракетної атаки РФ на Київ
​Блогери “засвітили” у соцмережах роботу ППО під час ракетної атаки РФ на Київ
Викриття голови Верховного Суду на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов
Викриття голови Верховного Суду на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Цього року два сенси об’єднані однією датою: День вишиванки і День боротьби за права кримських татар, – Зеленський

Президент одягнув вишиванку з орнаментами, які символізують єдність українського і кримськотатарського народів.

Цього року два сенси об’єднані однією датою: День вишиванки і День боротьби за права кримських татар, – Зеленський
Фото: Telegram/Zelenskiy

Сьогодні, 18 травня, президент Володимир Зеленський звернувся до громадян з нагоди Дня вишиванки та Дня боротьби за права кримських татар.

“Цього року – два сенси, об’єднані однією датою, 18 травня. 79 років тому у цей день радянська влада почала депортацію кримськотатарського народу. Народу, який хотіли стерти, позбавити дому, позбавити права на життя. Але народ зберігся. І житиме вільно!” – написав Володимир Зеленський.

Він зауважив, що сьогодні на ньому особлива вишиванка – з орнаментами, які символізують єдність українського і кримськотатарського народів. Символи сили і прагнення жити у своєму домі.

“Хай цьогорічний День вишиванки в Україні стане нагадуванням про те, через що довелось пройти нашим людям та якою міцною є наша культура. Вічна памʼять усім нашим людям, чиї життя були забрані тоталітарними режимами! Шануємо наші народи, їхню силу та культуру!” – написав президент.

Нагадаємо, у лютому омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що РФ незаконно утримує на своїй території 116 кримських татар. В тимчасово окупованому Криму не припиняються незаконні обшуки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies