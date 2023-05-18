Кремль забороняє звільнятися регіональним лідерам, силовикам і членам Адміністрації Путіна, − британська розвідка

Росія, ймовірно, забороняє високопосадовцям звільнятися з посад, поки триває “Спеціальна військова операція”.
Про це пише Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.
Заходи, ймовірно, поширюються щонайменше на регіональних лідерів, силовиків і членів Адміністрації президента.
“У приватному житті багато чиновників, ймовірно, дуже скептично ставляться до війни, а також часто відчувають стрес на роботі в дисфункціональному апараті військового часу”, − зазначають британці.
Вони додають, що посадовцям, які хочуть звільнятися, можуть погрожувати сфабрикованими кримінальними звинуваченнями.
Такими діями російська влада намагається запобігти будь-якому вираженню “пораженства” (бажання поразки уряду своєї країни у війні, − ред.) та зміцнити почуття колективної відповідальності за війну.
Нагадаємо, трьом російським вченим, які працювали над технологіями гіперзвукових ракет "Кинджал", пред'явили звинувачення у державній зраді.