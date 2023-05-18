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У Київській області через падіння уламків пошкоджені будинки

Поранених немає. 

У Київській області внаслідок російської повітряної атаки уламки збитих ракет впали на подвірʼя. Постраждалих немає. 

Пошкоджено декілька приватних будинків та два авто. Про це голова ОВА Руслан Кравченко повідомив у Facebook

"У декількох громадах виявлено падіння уламків на подвір’я людей. Вже є інформація про пошкодження декількох приватних будинків. На щастя, вони незначні – вибиті вікна, пошкоджений шифер даху. Також уламками пошкоджено два автомобілі. Оперативні групи продовжують свою роботу з виявлення та фіксації наслідків терористичної атаки", – повідомив він.

Фото: Андрій Нєбитов
Фото: Andriy Nebytov

Нагадаємо, що сьогодні Росія вчинила девʼяту за травень повітряну атаку на Київ. За даними КМВА, ворог атакував крилатими ракетами, всі ворожі обʼєкти були збиті ППО. У Києві падіння уламків зафіксовано в Деснянському та Дарницькому районах. Загорівся гаражний кооператив, поранених немає. 

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