Міноборони закликає не публікувати фото та відео застосування безпілотників

"Нині Україні потрібна тотальна тиша про нашу роботу у повітрі, щоб вигнати ворога з нашої землі!".

Головне управління розвідки Міністерства оборони закликає не публікувати фото та відео застосування безпілотників, а також знімки з виробництва.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО.

"Для найбільш ефективного нищення ворогів та найшвидшої деокупації українських територій, ГУР звертається із закликом ― призупинити публікацію будь-яких фото та відео матеріалів, зроблених за допомогою БПЛА та їхнього застосування без відповідних погоджень!", - йдеться в повідомленнію

Воєнна розвідка також просить не оприлюднювати текстових, фото та відеоповідомлень, які стосуються часу, місця та особливостей роботи та виробництва безпілотників.

"Непорушна єдність та злагодженість дій суспільства та армії України під час війни уже засвідчили нашу здатність чинити ефективний опір агресивному ворогу, вводити ворожі війська в оману і, зрештою, завдавати загарбникам важких втрат. Настав час зробити їх критичними! Нині Україні потрібна тотальна тиша про нашу роботу у повітрі, щоб вигнати ворога з нашої землі!", - наголосили в Міноборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для ЗСУ розробляють унікальний дрон з можливістю повернення.