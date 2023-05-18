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Міноборони закликає не публікувати фото та відео застосування безпілотників

"Нині Україні потрібна тотальна тиша про нашу роботу у повітрі, щоб вигнати ворога з нашої землі!".

Міноборони закликає не публікувати фото та відео застосування безпілотників
Ілюстративне фото
Фото: Міністерство оборони України

Головне управління розвідки Міністерства оборони закликає не публікувати фото та відео застосування безпілотників, а також знімки з виробництва.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО.

"Для найбільш ефективного нищення ворогів та найшвидшої деокупації українських територій, ГУР звертається із закликом ― призупинити публікацію будь-яких фото та відео матеріалів, зроблених за допомогою БПЛА та їхнього застосування без відповідних погоджень!", - йдеться в повідомленнію

Воєнна розвідка також просить не оприлюднювати текстових, фото та відеоповідомлень, які стосуються часу, місця та особливостей роботи та виробництва безпілотників.

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"Непорушна єдність та злагодженість дій суспільства та армії України під час війни уже засвідчили нашу здатність чинити ефективний опір агресивному ворогу, вводити ворожі війська в оману і, зрештою, завдавати загарбникам важких втрат. Настав час зробити їх критичними! Нині Україні потрібна тотальна тиша про нашу роботу у повітрі, щоб вигнати ворога з нашої землі!", - наголосили в Міноборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для ЗСУ розробляють унікальний дрон з можливістю повернення.

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