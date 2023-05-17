Російські окупанти 6 разів обстрілювали Сумщину

За день у області було зафіксовано понад 180 вибухів.

За день 17 травня росіяни обстріляли Білопільську, Новослобідську, Середино-Будську та Зноб-Новгородську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння. За день було зафіксовано понад 180 вибухів.

По Білопільській громаді росіяни били з міномету та АГС.

Зноб-Новгородську громаду обстріляли з артилерії, мінометів та РСЗВ “Град”.

Новослобідську громаду обстріляли з АГС та мінометів, внаслідок обстрілу загорівся житловий будинок, ще один було пошкоджено.

При спробі загасити пожежу цивільні були обстріляні зі стрілецької зброї, але інформація про постраждалих не надходила.

Крім того, Середино-Будську громаду росіяни обстріляли з міномету та ствольної артилерії.

Нагадаємо, протягом доби Росія завдала п'ять ракетних ударів по містах Бахмут та Херсон із застосуванням ЗРК С-300.