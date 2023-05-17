Росія завдала п'ять ракетних ударів по Бахмуту і Херсону, використавши С-300, - Генштаб

Також відбулося 25 боєзіткнень на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом доби Росія завдала п'ять ракетних ударів по містах Бахмут та Херсон із застосуванням ЗРК С-300.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також окупанти завдав 32 авіаційних ударів та здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках відбулось 25 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Тим часом авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки загарбників, з яких п'ять - по зенітно-ракетних комплексах. Також наші захисники знищили два розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, шість районів зосередження живої сили, два склади боєприпасів, два склади пально-мастильних матеріалів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, два засоби протиповітряної оборони та ще дві важливі ворожі цілі.

Ситуація на фронті станом на 18.00 17 травня така:

на Волинському та Поліському напрямках - без особливих змін;

та - без особливих змін; на Сіверському та Слобожанському росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хотіївка Чернігівської області; Нововасилівка, Комарівка, Волфине Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Окіп, Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Зибине, Устинівка і Зарубинка на Харківщині;

та росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хотіївка Чернігівської області; Нововасилівка, Комарівка, Волфине Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Окіп, Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Зибине, Устинівка і Зарубинка на Харківщині; на Куп’янському окупанти не припиняють спроб покращити тактичне положення. Цієї доби вели безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Новоселівськогт. Завдали авіаційного удару поблизу Першотравневого. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області;

окупанти не припиняють спроб покращити тактичне положення. Цієї доби вели безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Новоселівськогт. Завдали авіаційного удару поблизу Першотравневого. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області; на Лиманському ворог вів наступальні дії в районі Невського Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Верхньокам'янського та Веселого. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області;

ворог вів наступальні дії в районі Невського Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Верхньокам'янського та Веселого. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області; на Бахмутському росіяни продовжують вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Бахмут, Курдюмівка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Предтечине, Біла Гора, Північне, Шуми Донецької області;

росіяни продовжують вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Бахмут, Курдюмівка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Предтечине, Біла Гора, Північне, Шуми Донецької області; на Авдіївському окупанти наступальних дій не проводили. Завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Новоселівка Перша та Первомайське, здійснив обстріли Авдіївки, Первомайського, Карлівки та Невельського Донецької області;

окупанти наступальних дій не проводили. Завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Новоселівка Перша та Первомайське, здійснив обстріли Авдіївки, Первомайського, Карлівки та Невельського Донецької області; на Мар’їнському підрозділи Сил оборони відбили численні атаки ворога в районі Мар’їнки. В той же час загарбники завдали авіаційного удару по Красногорівці та здійснив обстріли населених пунктів Мар’їнка, Парасковіївка і Новомихайлівка Донецької області;

підрозділи Сил оборони відбили численні атаки ворога в районі Мар’їнки. В той же час загарбники завдали авіаційного удару по Красногорівці та здійснив обстріли населених пунктів Мар’їнка, Парасковіївка і Новомихайлівка Донецької області; на Шахтарському росіяни наступальних дій не проводили. Завдали авіаційного удару в районі Великої Новосілки та обстріляв, зокрема, Вугледар, Пречистівку та Новоукраїнку;

росіяни наступальних дій не проводили. Завдали авіаційного удару в районі Великої Новосілки та обстріляв, зокрема, Вугледар, Пречистівку та Новоукраїнку; на Запорізькому та Херсонському окупанти продовжують вести оборонні дії. Завдали авіаудару по населеному пункту Новопіль Донецької області та Малій Токмачці на Запоріжжі. Разом з тим, здійснили обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Щербаки, Степове та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Качкарівка, Червоний маяк, Зміївка, Берислав, Тягинка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис, Широка балка Херсонської області та місто Херсон.

Нагадаємо, вранці 17 травня російські військові вчергове обстріляли житлові масиви Херсона та населені пункти області. Внаслідок атак є влучання у лікарню і багатоповерхівку.

Також в області через російський обстріл загинули троє людей. А на Чернігівщині від ворожих ударів загорівся ФАП.