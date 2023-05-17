Через російські обстріли загорівся фельдшерсько-акушерський пункт на Чернігівщині.
Про це повідомив керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Очільник області оприлюднив фото наслідків пожежі.
За словами Чауса, інцидент трапився в Семенівській громаді
"Інформація про постраждалих уточнюється", - додав очільник області.
Нагадаємо, за останній місяць військові Росії збільшили обстріли прикордонних областей - Харківської, Чернігівської та Сумської.
Напередодні під артилерійським та мінометним вогнем був Новгород-Сіверський район Чернігівщини.