Інформацію про потерпілих уточнюють.

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Через російські обстріли загорівся фельдшерсько-акушерський пункт на Чернігівщині.

Про це повідомив керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Очільник області оприлюднив фото наслідків пожежі.

За словами Чауса, інцидент трапився в Семенівській громаді

"Інформація про постраждалих уточнюється", - додав очільник області.

Фото: Facebook/Chaus Viacheslav

Фото: Facebook/Chaus Viacheslav

Нагадаємо, за останній місяць військові Росії збільшили обстріли прикордонних областей - Харківської, Чернігівської та Сумської.

Напередодні під артилерійським та мінометним вогнем був Новгород-Сіверський район Чернігівщини.