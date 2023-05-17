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​Через ворожі обстріли загорівся ФАП на Чернігівщині

Інформацію про потерпілих уточнюють.

​Через ворожі обстріли загорівся ФАП на Чернігівщині
Фото: Facebook/Chaus Viacheslav

Через російські обстріли загорівся фельдшерсько-акушерський пункт на Чернігівщині.

Про це повідомив керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

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Очільник області оприлюднив фото наслідків пожежі.

За словами Чауса, інцидент трапився в Семенівській громаді 

"Інформація про постраждалих уточнюється", - додав очільник області.

Фото: Facebook/Chaus Viacheslav

Фото: Facebook/Chaus Viacheslav

Нагадаємо, за останній місяць військові Росії збільшили обстріли прикордонних областей - Харківської, Чернігівської та Сумської.

Напередодні під артилерійським та мінометним вогнем був Новгород-Сіверський район Чернігівщини.

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