У Мелітополі окупанти встановили вуличні камери, щоб боротися з партизанами, — ЦНС

У Мелітополі окупанти встановили вуличні камери, щоб боротися з партизанами.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
“Окупанти встановили велику кількість вуличних камер, які мають велику роздільну здатність об’єктива, фокусну відстань і кут огляду”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що таким чином росіяни намагаються убезпечити себе від партизанського руху.
Нагадаємо, на Запоріжжі окупанти погрожують відключити електрику мешканцям, які відмовляються від російського паспорта. Мешканців змушують переукладати договори про постачання електроенергії.