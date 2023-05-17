У Мелітополі окупанти встановили вуличні камери, щоб боротися з партизанами, — ЦНС

Росіяни активно розвішують відеокамери в тимчасово окупованому Мелітополі, щоб боротися з партизанським рухом.

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У Мелітополі окупанти встановили вуличні камери, щоб боротися з партизанами.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Окупанти встановили велику кількість вуличних камер, які мають велику роздільну здатність об’єктива, фокусну відстань і кут огляду”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таким чином росіяни намагаються убезпечити себе від партизанського руху.

Нагадаємо, на Запоріжжі окупанти погрожують відключити електрику мешканцям, які відмовляються від російського паспорта. Мешканців змушують переукладати договори про постачання електроенергії.