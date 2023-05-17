Київ пережив виняткову за щільністю повітряну атаку. Ушкодження від уламків – у пʼяти районах
Київ пережив виняткову за щільністю повітряну атаку. Ушкодження від уламків – у пʼяти районах
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Росіяни атакували Київ з усіх напрямків "Кинджалами", "Калібрами" та "Іскандерами", – Ігнат
Росіяни атакували Київ з усіх напрямків "Кинджалами", "Калібрами" та "Іскандерами", – Ігнат
У НАБУ і САП розповіли деталі про викриття голови Верховного Суду на хабарі: для розслідування діяв детектив під прикриттям
У НАБУ і САП розповіли деталі про викриття голови Верховного Суду на хабарі: для розслідування діяв детектив під прикриттям
Українська ППО вночі збила 18 ракет, зокрема шість "Кинджалів" і три "Іскандер-м" та С-400
Українська ППО вночі збила 18 ракет, зокрема шість "Кинджалів" і три "Іскандер-м" та С-400
НАБУ і САП підозрюють у корупції голову Верховного Суду (оновлено)
НАБУ і САП підозрюють у корупції голову Верховного Суду (оновлено)
Викриття голови Верховного Суду на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов
Викриття голови Верховного Суду на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов
Пленум Верховного Суду збереться на позачергове засідання через справу Князєва
Пленум Верховного Суду збереться на позачергове засідання через справу Князєва
Вибори в Туреччині: в країні другий тур – шанси Ердогана зростають
Вибори в Туреччині: в країні другий тур – шанси Ердогана зростають
ГоловнаСуспільствоВійна

У Мелітополі окупанти встановили вуличні камери, щоб боротися з партизанами, — ЦНС

Росіяни активно розвішують відеокамери в тимчасово окупованому Мелітополі, щоб боротися з партизанським рухом.

У Мелітополі окупанти встановили вуличні камери, щоб боротися з партизанами, — ЦНС
Фото: EPA/UPG

У Мелітополі окупанти встановили вуличні камери, щоб боротися з партизанами.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

“Окупанти встановили велику кількість вуличних камер, які мають велику роздільну здатність об’єктива, фокусну відстань і кут огляду”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що таким чином росіяни намагаються убезпечити себе від партизанського руху. 

Нагадаємо, на Запоріжжі окупанти погрожують відключити електрику мешканцям, які відмовляються від російського паспорта. Мешканців змушують переукладати договори про постачання електроенергії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies