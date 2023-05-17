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У Києві перевірять усі укриття після скарг мешканців

До КМВА надійшли численні скарги щодо закритих укриттів під час останньої ракетної атаки.

У Києві перевірять усі укриття після скарг мешканців
Фото: Макс Требухов

У Києві найближчим часом будуть перевірені всі укриття.

Про це повідомив у Telegram керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Він зазначив, що до КМВА надійшли численні скарги від киян щодо закритих укриттів під час останньої ракетної атаки. Такі випадки були зафіксовані практично в усіх районах столиці.

"Закритті укриття під час війни, під час таких масованих повітряних атак – це злочин. Тому сьогодні, на засіданні Ради оброни Києва я, як начальник КМВА, акцентував особливу увагу на вирішенні цього питання. Невідкладно були визначені завдання для Національної поліції Києва, Муніципальної охорони міста та усім головам РДА. В найстисліший термін усі укриття міста Києва мають бути проінспектовані, зафіксовані усі об’єкти до яких у цивільного населення немає доступу, а балансоутримувачі негайно забезпечать безперешкодний доступ до захисних споруд цивільного захисту. Таких випадків, як закритті укриття в столиці на має бути. Це неприпустимо", - наголосив Попко.

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"Життя і безпека мешканців Києва є і завжди залишатиметься нашим найголовнішим пріоритетом! Зокрема і за це воюють наші воїни, які щоденно наближають мир в Україні після нашої Перемоги!", - додав очільник КМВА.

Нагадаємо, вночі 16 травня росіяни атакували Україну ракетами різних типів. Падіння уламків було зафіксоване у п'яти районах Києва. Повідомлялося про трьох потерпілих.

Атака була здійснена з північного, південного та східного напрямків. Усі ворожі ракети, зокрема шість "Кинджалів", знищила ППО.

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