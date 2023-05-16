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Судді не прийшли на розгляд справи щодо каплички-МАФу біля Десятинної церкви, - Мінкультури

Причини відсутності суддів та дата проведення нового засідання поки невідомі.

Судді не прийшли на розгляд справи щодо каплички-МАФу біля Десятинної церкви, - Мінкультури
Храм-МАФ біля Десятинної церкви в Києві
Фото: Facebook/Олександр Ткаченко

Сьогодні, 16 травня, в Північному апеляційному господарському суді не відбулось заплановане судове засідання щодо демонтажу каплички-МАФу біля Десятинної церкви в Києві.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

“Причини відсутності суддів та дата проведення нового засідання поки невідомі”, - розповіла пресслужба міністерства. 

Таким чином, справа про звільнення території Національного музею історії України від “храму-кіоску” УПЦ затягується. 

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Раніше Господарський суд Києва задовольнив позов Національного музею історії України. Суд вирішив:

  • усунути Національному музею історії України перешкоди у користуванні земельною ділянкою;
  • скасувати запис про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме: нежитлову будівлю (літ. "Р"), каплицю.

УПЦ МП не погодились із цим рішенням та звернулись до суду другої інстанції.

Нагадаємо, будівлю, яка належить УПЦ МП, біля фундаменту Десятинної церкви в Києві звели в 2005 році. Незважаючи на відсутність дозвільних документів, каплиця працювала на території історичної пам'ятки. У січні 2018 року в приміщення кинули коктейль Молотова.

У 2018 році профільна комісія Київради підтримала петицію про демонтаж каплиці як незаконної "малої архітектурної форми".

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