ВАКС обрав запобіжний захід колишньому виконувачу обов'язків директора Одеського припортового заводу

Після затримання суддя вирішить питання взяття зловмисника під варту.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 8 травня задовольнив клопотання детективів НАБУ і обрав запобіжний захід колишньому виконувачу обовʼязків директора АТ "Одеський припортовий завод".

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Ексочільник ОПЗ - один із учасників злочинної організації, яка протягом 2019 – 2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів держпідприємств, зокрема "Одеського припортового заводу" та "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії".

За рішенням суду підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання зловмисника та доставлення його до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування запобіжного заходу.

Нагадаємо, минулого місяця НАБУ і САП оголосили в розшук сімох осіб, яких підозрюють у справі махінацій з майном Фонду держмайна України. За інформацією бюро, зловмисники входять до складу злочинної організації, яка причетна до заволодіння понад пів мільярда гривень коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

У березні ВАКС обрав запобіжний захід одному з колишніх виконувачів обов’язків директора "Одеського припортового заводу".

А торік у жовтні антикорупційні органи повідомили про підозру колишньому народному депутату України Олександру Грановському в організації корупційної схеми на ОПЗ.