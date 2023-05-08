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ВАКС обрав запобіжний захід колишньому виконувачу обов'язків директора Одеського припортового заводу

Після затримання суддя вирішить питання взяття зловмисника під варту.

ВАКС обрав запобіжний захід колишньому виконувачу обов'язків директора Одеського припортового заводу
Фото: Lb.ua

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 8 травня задовольнив клопотання детективів НАБУ і обрав запобіжний захід колишньому виконувачу обовʼязків директора АТ "Одеський припортовий завод".

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Ексочільник ОПЗ - один із учасників злочинної організації, яка протягом 2019 – 2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів держпідприємств, зокрема "Одеського припортового заводу" та "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії".

За рішенням суду підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання зловмисника та доставлення його до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування запобіжного заходу.

Нагадаємо, минулого місяця НАБУ і САП оголосили в розшук сімох осіб, яких підозрюють у справі махінацій з майном Фонду держмайна України. За інформацією бюро, зловмисники входять до складу злочинної організації, яка причетна до заволодіння понад пів мільярда гривень коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". 

У березні ВАКС обрав запобіжний захід одному з колишніх виконувачів обов’язків директора "Одеського припортового заводу".

А торік у жовтні антикорупційні органи повідомили про підозру колишньому народному депутату України Олександру Грановському в організації корупційної схеми на ОПЗ.

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