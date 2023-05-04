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Справа заводу "Краян": Труханов відмовляється вносити заставу в розмірі 13 млн грн

Захист буде подавати апеляцію на рішення Вищого антикорсуду.

Справа заводу "Краян": Труханов відмовляється вносити заставу в розмірі 13 млн грн
Фото: facebook/Геннадий Труханов

Один із підозрюваний у справі заводу "Краян" міський голова Одеси Геннадій Труханов не буде вносити заставу, яка становить 13 млн грн.

Про це повідомляє "Суспільне" з посилання на словами адвоката Труханова.

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Захист хоче подавати апеляцію на рішення Вищого антикорупційного суду про ув'язнення очільника Одеси на 60 діб. Оскаржуватимуть це рішення через "необґрунтованість підозри та відсутність ризиків".

Нагадаємо, 4 травня колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора Антикорупційної прокуратури про зміну запобіжного заходу Труханову. Останнього взяли під варту в залі суду, бо Труханов не вніс своєчасно заставу. А днями ВАКС змінив запобіжний захід Труханову у вигляді застави у розмірі 30 866 000 грн.

НАБУ та САП підозрювали очільника Одеси та ще декількох місцевих чиновників у заволодінні 185 млн грн з міського бюджету: будівлі заводу "Краян" для мерії було придбано за завищеною вартістю. Пізніше суму оборудки зменшили вдвічі. 

У липні 2019 року Малинівський райсуд Одеси виправдав усіх фігурантів "справи Краян", зокрема мера Одеси. Однак Антикорупційна прокуратура подала апеляцію. А в лютому 2021 року ВАКС скасував виправдувальний вирок Труханову.

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