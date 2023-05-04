Справа заводу "Краян": Труханов відмовляється вносити заставу в розмірі 13 млн грн

Захист буде подавати апеляцію на рішення Вищого антикорсуду.

Один із підозрюваний у справі заводу "Краян" міський голова Одеси Геннадій Труханов не буде вносити заставу, яка становить 13 млн грн.

Про це повідомляє "Суспільне" з посилання на словами адвоката Труханова.

Захист хоче подавати апеляцію на рішення Вищого антикорупційного суду про ув'язнення очільника Одеси на 60 діб. Оскаржуватимуть це рішення через "необґрунтованість підозри та відсутність ризиків".

Нагадаємо, 4 травня колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора Антикорупційної прокуратури про зміну запобіжного заходу Труханову. Останнього взяли під варту в залі суду, бо Труханов не вніс своєчасно заставу. А днями ВАКС змінив запобіжний захід Труханову у вигляді застави у розмірі 30 866 000 грн.

НАБУ та САП підозрювали очільника Одеси та ще декількох місцевих чиновників у заволодінні 185 млн грн з міського бюджету: будівлі заводу "Краян" для мерії було придбано за завищеною вартістю. Пізніше суму оборудки зменшили вдвічі.

У липні 2019 року Малинівський райсуд Одеси виправдав усіх фігурантів "справи Краян", зокрема мера Одеси. Однак Антикорупційна прокуратура подала апеляцію. А в лютому 2021 року ВАКС скасував виправдувальний вирок Труханову.